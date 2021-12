Ramsey resta alla Juventus? Affittata la villa di Cristiano Ronaldo

Ramsey vuole restare alla Juventus? Affittata l’ex villa di Cristiano Ronaldo. La scelta è arrivata a stagione in corso

Come spiega La Gazzetta dello Sport la situazione di Aaron Ramsey alla Juventus è così compromessa che la prossima sessione di calciomercato sembra uno snodo obbligato per risolverla. La soluzione potrebbe arrivare da una rescissione consensuale: la Juventus libererebbe spazio salariale e una casella a centrocampo, il gallese potrebbe far ripartire la sua carriera. Ci sono però due problemi, non trascurabili: il club non intende facilitare l’addio con una buonuscita e il giocatore può non essere troppo motivato ad andarsene.

A questo riguardo, un segnale sembra arrivare da un affare immobiliare: Ramsey ha preso in affitto la villa lasciata libera la scorsa estate da Cristiano Ronaldo. Aaron abitava già nel pre-collina torinese, una zona vicina al centro (alle spalle della Gran Madre) ma con ville che garantiscono un certo isolamento. Quando l’“umile magione” di CR7 è finita fra gli annunci immobiliari ha deciso di fare un upgrade. Una scelta arrivata dopo l’estate, a stagione già cominciata, che non sembra indicare la volontà del giocatore di cambiare aria.