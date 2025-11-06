Roma News
Rangers Roma, Gasperini nel post partita: «Qui non è mai semplice vincere. C’è stato un problema nel secondo tempo»
Rangers Roma, le dichiarazioni di Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la squadra scozzese in trasferta.
La Roma si rilancia in Europa League. La vittoria per 2-0 contro i Rangers ha rimesso in corsa per la qualificazione direttamente ai quarti di finale i giallorossi. Queste le partite di Gasperini ai microfoni di Sky Sport.
VITTORIA – «Conquistare i tre punti su questi campi non è assolutamente semplice. Abbiamo fatto una buona partita anche se nel secondo tempo c’è stato qualche problema di troppo».
ATTACCANTI – «Il calcio non è un gioco individuale e anche in attacco bisogna fare reparto. Nel secondo tempo si sono comportati molto bene».
COSE DA MIGLIORARE – «Siamo cresciuti a livello prestativo anche se non significa riuscire a fare sempre risultato. A volte servono più certe sconfitte che vittorie».
