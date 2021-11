Rangers, van Bronckhorst nuovo manager: «Felice di tornare qui»

Giovanni van Bronckhorst è il nuovo allenatore dei Rangers: le dichiarazioni del successore di Steven Gerrard sulla panchina scozzese

Giovanni van Bronckhorst è il nuovo allenatore dei Rangers. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal successore di Steven Gerrard sulla panchina del club scozzese.

DICHIARAZIONI – «Sono davvero felice di tornare ai Rangers, mi sento fortunato a lavorare con una squadra che occupa un’ottima posizione su tutti i fronti e ha una storia vincente.

Non vedo l’ora di portare avanti e migliorare il lavoro che è già stato fatto insieme a Ross Wilson e al consiglio di amministrazione del club, e sono grato per la possibilità di lavorare di nuovo in questa grande squadra. Non vedo l’ora di incontrare di nuovo gli straordinari tifosi e iniziare questa nuova era per tutti noi».