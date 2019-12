Ranieri è l’uomo dei derby: in 10 stracittadine, 9 vittorie ed un pareggio

Claudio Ranieri si conferma come uomo derby: in 10 stracittadine italiane, il tecnico ha portato a casa 9 vittorie ed un pareggio

Claudio Ranieri vince l’ennesimo derby della sua carriera: il tecnico della Sampdoria non sbaglia nella stracittadina genovese, e batte i rossoblù grazie al gol di Gabbiadini.

In Serie A Ranieri non fallisce mai un derby: tra Roma, Torino, Genova e Milan, Ranieri ha disputato 10 derby, vincendole tutte tranne uno Juventus-Torino, finito a reti bianche. Poi solo trionfi per l’ex tecnico del Leicester.