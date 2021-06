Ranieri elogia Lukaku: «Il Belgio conta su di lui, è immenso grazie a...»

Claudio Ranieri ha esaltato le qualità di Romelu Lukaku, protagonista all’Europeo con il Belgio

Claudio Ranieri, che in carriera ha allenato anche l’Inter, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha esaltato le qualità di Romelu Lukaku; grande protagonista all’Europeo con la maglia del Belgio.

«La Danimarca ha vissuto il dramma Eriksen ed è normale che lo abbia pagato con i finlandesi. Non era facile tornare in campo e giocare, sfido chiunque a farlo. Il Belgio in questo momento può contare su un Lukaku immenso. È nel pieno della maturità. Le due stagioni vissute con Conte lo hanno migliorato. Antonio è riuscito ha far emergere la sua personalità».