Ranieri: «Non siamo riusciti a fare quello che dovevamo. Sul mercato…»

Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro la Juventus: le parole del tecnico

PRESTAZIONE – «Volevamo fare un altro tipo di partita, non volevamo perdere tutti quei palloni in uscita. Loro ci hanno messo in difficoltà in quelle palle no look alle spalle dei nostri difensori, due volte se ricordo bene. Il resto glielo abbiamo regalato noi non giocando con rapidità in avanti e per i difensori della Juve è stata vita facile. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più ma solo due palle di Quagliarella e nient’altro. Quando ripartivamo eravamo inceppati e andavamo a folle, non riuscivamo a fare quello che dovevamo».

MERCATO – «Il presidente ha fatto veramente un’ottima squadra e io sono soddisfatto».