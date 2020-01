Ranieri: «Milan, che colpo con Ibrahimovic» – VIDEO

Il tecnico della Sampdoria Ranieri ha commentato l’arrivo di Ibrahimovic al Milan: «Ha portato entusiasmo dopo Bergamo» – VIDEO

La sfida tra Milan e Sampdoria ha visto il secondo esordio in rossonero di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese è subentrato al posto di Krzysztof Piatek allo scoccare del 55′ della ripresa. Un ritorno importante, di spessore per un calciatore che dà garanzie in attacco. Lo sa benissimo Claudio Ranieri.

«Ha portato entusiasmo e porterà grossa professionalità, innalzerà lo spirito di competizione di tutto il gruppo. Pioli è stato costretto a mandarlo dentro. Poteva essere un rischio, se si fosse fatto male. Ibrahimovic è un giocatore immenso e magnifico», ha commentato il tecnico blucerchiato in conferenza stampa.