Ranking Uefa, la posizione dell’Italia dopo i playoff europei: quarto posto Champions al sicuro, ma ora non si può più sbagliare! L’analisi e i dettagli

L’analisi dettagliata proposta da La Gazzetta dello Sport fotografa l’attuale momento del calcio italiano in relazione alla classifica del Ranking Uefa. Dopo la conclusione degli ostici spareggi di Champions League, Europa League e Conference League, l’Italia occupa attualmente il quarto posto generale, posizionandosi alle spalle di Spagna, Germania e Inghilterra.

Ciò che sorprende gli addetti ai lavori è vedere la nostra nazione ancora in piena corsa stagionale, pur avendo mantenuto in gara solamente quattro formazioni sulle sette originariamente iscritte ai nastri di partenza. Il dubbio sollevato dal quotidiano è se si tratti di una reale prospettiva a lungo termine o di una semplice illusione temporanea. La graduatoria generale inizia a delinearsi in modo netto. L’Inghilterra sta facendo un percorso impeccabile e irraggiungibile: con un contingente di sei compagini in gara e quasi 23 punti accumulati, ha già di fatto ipotecato uno slot aggiuntivo. La corsa per il secondo posto resta invece apertissima, con Germania, Spagna e Italia racchiuse in un fazzoletto di appena 20 centesimi.

Le prospettive future invitano a un sano realismo. Il regolamento europeo prevede pesi specifici molto differenti per i risultati ottenuti: un club in Champions League può garantire alla propria nazione fino a 48 punti, in Europa League il tetto massimo è fissato a 40, mentre in Conference League ci si ferma a 32. L’Italia schiera oggi l’Atalanta nella massima competizione, Roma e Bologna nel secondo torneo continentale e la Fiorentina nel terzo. Le rivali dirette come Spagna e Germania vantano una maggiore rappresentanza nel torneo principale, riducendo teoricamente le chance di rimonta.

Il calcolo del ranking stagionale rappresenta un traguardo fondamentale per i campionati. Con l’attuale format, le due federazioni con il rendimento migliore ottengono di diritto una squadra in più nella successiva edizione della Champions League. Questo traguardo regalerebbe una spinta incredibile alla Serie A, trasformando il quinto posto in un piazzamento utile per l’Europa, evitando esclusioni dolorose per compagini come la Juventus, l’Atalanta o il Como.

Sul fronte del ranking assoluto, basato sugli ultimi cinque anni, la situazione appare decisamente più rassicurante. L’Italia è saldamente al secondo posto, vantando un margine di ben 18 punti sulla Francia. Questo ampio divario garantisce il mantenimento dei quattro posti minimi nella massima competizione europea.