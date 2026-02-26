Ranking UEFA: cosa cambia per l’Italia dopo le notti europee in chiave quinto posto Champions. La classifica completa!

Ranking UEFA: la situazione per l’Italia dopo i match europei in chiave quinto posto Champions. La classifica aggiornata!

Dopo lo straordinario traguardo raggiunto nella stagione 2023/2024, che aveva consentito all’Italia di qualificare ben cinque squadre in Champions League (incluso il sorprendente Bologna), è tornato il momento di fare i calcoli. Il Ranking UEFA stagionale è infatti il criterio fondamentale per stabilire quali nazioni avranno diritto a un posto aggiuntivo nel torneo più prestigioso d’Europa.

Mentre l’Inghilterra ha già la matematica certezza del pass extra, resta un solo posto disponibile da contendersi. Un obiettivo che, nel recente passato, è sfuggito ai club tricolori, limitando a quattro le attuali partecipanti italiane alla Coppa dalle grandi orecchie (Inter, Napoli, Atalanta e Juventus).

Come si calcola il Ranking UEFA stagionale?

Il meccanismo ideato dalla UEFA premia il rendimento collettivo. I punteggi si calcolano sommando i risultati ottenuti da tutte le squadre di una nazione qualificate alle coppe europee:

2 punti per ogni vittoria.

per ogni vittoria. 1 punto per ogni pareggio.

per ogni pareggio. Punti bonus legati al passaggio dei turni nella fase a eliminazione diretta.

Il totale accumulato viene poi diviso per il numero complessivo delle partecipanti di partenza di quella nazione (che per l’Italia sono 7). Al termine della stagione calcistica, le prime due federazioni in classifica ottengono una squadra in più nella successiva Champions League. Un traguardo centrato, nello scorso ciclo, dall’Inghilterra (salita addirittura a sei squadre in virtù del trionfo del Tottenham in Europa League) e dalla Spagna. Gli iberici furono spinti anche dalla vittoria del Real Betis di Manuel Pellegrini contro la Fiorentina guidata all’epoca da Vincenzo Italiano nella finale di Conference League.

La classifica aggiornata: Germania e Spagna nel mirino

Di seguito la top 10 attuale del Ranking UEFA stagionale, che subirà inevitabili modifiche in base ai risultati dei prossimi mesi (tra parentesi le squadre ancora in corsa sul totale delle qualificate a inizio anno):