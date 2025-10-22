Rapid Vienna Fiorentina, Pioli: «Bisogna pensare solamente al campo. Sono certo che usciremo fuori dal momento difficile. Sul mio futuro dico che...»

Rapid Vienna Fiorentina, Pioli carica la squadra: «Serve una reazione, metterò in campo chi è pronto». Le parole del tecnico alla vigilia

Alla vigilia della sfida di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare una partita che potrebbe rappresentare un punto di svolta per i viola, reduci da un avvio di stagione complicato.

L’allenatore ha voluto subito chiarire le priorità: «Dobbiamo concentrarci solo sulla gara di domani. La sfida contro il Rapid Vienna è un obiettivo importante. Abbiamo iniziato bene contro il Sigma, ma ora serve continuità. Il campionato può aspettare, adesso conta solo l’Europa».

La trasferta in Austria non sarà semplice. Il tecnico della Fiorentina si aspetta una partita intensa e fisica: «Il Rapid Vienna è una squadra veloce, gioca con grande intensità, come tutte le squadre europee. Dovremo essere bravi a restare compatti, anche nei momenti difficili, proprio come abbiamo fatto quando siamo rimasti in dieci contro il Milan. Voglio lo stesso spirito anche domani.”

Sul momento delicato della squadra e sulle critiche personali, Pioli ha risposto con fermezza: «Siamo in difficoltà, è vero, ma ho fiducia nei miei giocatori. Le critiche fanno parte del gioco, soprattutto quando sei ultimo. Ma non è il momento di cercare alibi o polemiche: dobbiamo solo lavorare di più, migliorare la qualità delle nostre prestazioni e dimostrare chi siamo».

Per la sfida Rapid Vienna-Fiorentina, Pioli annuncia diversi cambi: «Abbiamo tre partite ravvicinate, domani cambierò più del solito. Scenderanno in campo giocatori pronti e motivati. Gud sta meglio, anche mentalmente, e credo possa darci una mano. Sohm sta ritrovando la condizione, valuterò se farlo partire titolare. In porta ci sarà De Gea, mentre Comuzzo e Fagioli stanno bene».

Infine, un messaggio di fiducia: «So che ne verremo fuori. Questa squadra ha valori, ha compattezza. Dobbiamo solo ritrovare fiducia nei nostri mezzi e una vittoria domani può cambiare tutto».

Rapid Vienna-Fiorentina sarà quindi un banco di prova fondamentale per una squadra chiamata a reagire. Pioli lo sa bene: per uscire dalla crisi serve una prestazione vera, di carattere e sostanza, contro un avversario tutt'altro che semplice.