Rashford infiamma l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana vogliono riscattarlo ma…Spuntano due ostacoli nell’affare!

Rashford sta infiammando l’asse Barcellona-Manchester United: i blaugrana spingono per il riscatto ma…Due ostacoli nell’affare!

Mentre la stagione entra nella sua fase più calda, la dirigenza del Barcellona sta già lavorando sottotraccia per pianificare la rosa del futuro. Al centro dell’agenda del direttore sportivo Deco c’è il destino di Marcus Rashford. L’attaccante inglese sembra aver convinto l’ambiente catalano, tanto che il club ha deciso di provare a trattenerlo oltre il termine di questa stagione. Lo riferisce Fabrizio Romano.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La strategia blaugrana: sconto sul riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la volontà del Barcellona è chiara: trasformare il prestito in un trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, c’è un ostacolo economico non indifferente. L’opzione di acquisto fissata con il Manchester United ammonta a 30 milioni di euro. La strategia dei catalani, ancora alle prese con un bilancio che impone oculatezza, è quella di aprire un tavolo di negoziazione per ridurre questa cifra, facendo leva sulla volontà del giocatore di restare in Spagna e sul fatto che Rashford non sembra rientrare nei piani tecnici futuri dell’Old Trafford.

La risposta da Manchester: nessuna concessione

Dall’Inghilterra, però, arrivano segnali di chiusura totale. Il Manchester United, forte del contratto in essere, insiste affinché venga pagato l’intero prezzo fisso pattuito. Per i Red Devils, la cifra di 30 milioni è considerata congrua per un nazionale inglese nel pieno della maturità calcistica e non sembrano intenzionati a concedere sconti, avendo necessità di fare cassa per finanziare la propria rivoluzione tecnica.

Il nodo ingaggio

Oltre al costo del cartellino, c’è un secondo fronte aperto: lo stipendio. L’ingaggio attuale di Rashford è elevato e potrebbe non rientrare nei rigidi parametri del Fair Play Finanziario della Liga senza un aggiustamento. Questo sarà un argomento cruciale di discussione nei prossimi mesi: per rimanere in blaugrana, l’inglese potrebbe dover accettare una rimodulazione del salario. La partita è aperta, ma la sensazione è che l’estate 2026 sarà torrida sull’asse Barcellona-Manchester.