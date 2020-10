Rashford elogia Lukaku: «Un grande uomo squadra»

Attraverso il suo profilo Twitter, Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha raccontato il momento in cui Romelu Lukaku gli cedette il rigore decisivo nella partita di Champions League contro il Psg del 2019.

«Lasciate che vi racconti una storia su Romelu Lukaku. Siamo in Champions League e dobbiamo ribaltare lo 0-2 contro il Psg. Minuto 2, Romelu segna. Minuto 30 Romelu segna. Avevamo poche possibilità ma al 94esimo rigore per noi. Romelu prende il pallone e me lo passa. Sapeva che quello era il mio momento. Sapeva che tutti i titoli dei giornali sarebbero stati per me e lui era d’accordo anche se era stato decisivo per la vittoria. Questo dice chi è Romelu Lukaku. Un uomo squadra. Non ha mai paura di spegnere la sua luce per fare brillare gli altri».

— Marcus Rashford (@MarcusRashford) October 1, 2020