Raspadori Inter, l’affare con il Sassuolo non decolla: cosa frena i nerazzurri

La suggestione di mercato che vorrebbe Raspadori all’Inter non decolla: la trattativa con il Sassuolo è molto difficile

L’idea di mercato dell’Inter di portare Giacomo Raspadori a vestire la maglia nerazzurra è quasi destinata a rimanere tale.

Come riporta Sportitalia non c’è una trattativa in corso, è uno scenario complicato anche perché il Sassuolo non lo vuole cedere. Non si ha una valutazione precisa di Raspadori, il suo prezzo è destinato a crescere ulteriormente. L’Inter, inoltre, prima di un’entrata in attacco dovrebbe fare una plusvalenza con la cessione di Pinamonti.