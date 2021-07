Fabrizio Ravanelli ha svelato un retroscena su Donnarumma e il mancato arrivo alla Juventus: le parole dell’ex attaccante

«E come faccio a dimenticarmelo! Era mostruoso già all’epoca. Aveva il fisico di adesso, però in un ragazzino di 12 anni. Il rimpianto che non sia andato alla Juve è soprattutto quello di dieci anni fa, con un piccolo investimento si sarebbe potuto anticipare il Milan. Peccato, Donnarumma sarebbe stato l’erede perfetto di Buffon. Adesso c’è Szczesny, che è un altro grandissimo portiere e quindi capisco la scelta della società e di Allegri».

