RB Lipsia: il futuro è di Nagelsmann

Il RB Lipsia è in testa in Bundesliga. Nagelsmann, allenatore di soli 32 anni, sta compiendo un lavoro strepitoso

Dopo aver stupito con l’Hoffenheim, Nagelsmann sta facendo il salto di qualità. Il suo Lipsia si trova infatti in testa alla Bundesliga ed ha brillantemente passato il girone di Champions, grazie a una proposta tattica estremamente interessante. Oltre alle grandi qualità nell’intensità e nel contropressing (tipiche del marchio Red Bull, basti pensare al Salisburgo), Nagelsmann ha aggiunto una fase di possesso più elaborata. Spicca inoltre la grande flessibilità del tecnico di appena 32 anni, il quale sta utilizzando tantissimi moduli: cambia in continuazione, anche a gara in corso.

La naturalezza con cui si muta disposizione nell’arco dello stesso match è forse il pregio più grande del RB Lipsia. Il singolo che finora più ha beneficiato del lavoro di Nagelsmann è Timo Werner, visto che l’attaccante tedesco sta compiendo una stagione impressionante dal punto di vista realizzativo. Dopo 7 anni, il dominio del Bayern è a serio rischio.