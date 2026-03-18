Real Madrid, la vendetta (europea) di Alexander-Arnold ai danni del Manchester City: com’è andato il ritorno degli ottavi di Champions League

La qualificazione ai quarti di finale della Champions League ha un significato speciale per Trent Alexander-Arnold, il terzino inglese che quest’anno gioca con il Real Madrid. Dopo una vittoria convincente per 5-1 contro il Manchester City di Pep Guardiola (composto da un 3-0 all’andata e un 2-1 al ritorno), Alexander-Arnold ha assaporato una vendetta sportiva che cancella, almeno in parte, le delusioni patite in passato in Premier League quando il Manchester City gli aveva negato più volte la gioia del titolo proprio all’ultimo respiro.

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Dominio assoluto del Real Madrid

Il Real Madrid ha mostrato la sua superiorità, a partire dal 3-0 in casa con una straordinaria tripletta di Federico Valverde. A Manchester, la squadra di Carlo Ancelotti ha gestito il match con tranquillità, vincendo 2-1 grazie a una doppietta di Vinicius Junior. L’espulsione di Bernardo Silva al 20′ ha ulteriormente favorito il Real Madrid, mentre Erling Haaland ha segnato l’unico gol per il City. Il trionfo contro la squadra di Guardiola ha avuto un significato speciale per Alexander-Arnold, il quale ha dichiarato: «Questa è la fase più importante della stagione. L’aspettativa al Real Madrid è quella di vincere la Champions League. È insito nell’essenza del club».

La fiducia di Arbeloa e il percorso verso i quarti

L’esperienza di Alexander-Arnold al Real Madrid non è stata priva di difficoltà. I problemi fisici lo hanno limitato a sole 20 presenze stagionali, ma ora sembra aver trovato una nuova dimensione sotto la guida dell’allenatore Álvaro Arbeloa. Il terzino inglese ha espresso gratitudine per la fiducia ricevuta: «Mi hanno fatto sentire a casa dal primo minuto», ha commentato, aggiungendo che la fiducia dell’allenatore lo ha aiutato a esprimersi al meglio.

Il Real Madrid, dopo aver archiviato il Manchester City, ora guarda con attenzione ai quarti di finale, dove probabilmente affronterà il Bayern Monaco, che ha dominato l’Atalanta con un tennistico 6-1 nel primo incontro.