Real Madrid, ansia Mbappé: Real Sociedad a rischio. Torna Vinicius, tre big ancora out! I Blancos sperano nel recupero lampo

Campanello d’allarme al Santiago Bernabéu. La settimana che doveva servire a ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni si è trasformata in giorni di apprensione per il Real Madrid. Al centro dei pensieri dello staff tecnico e della tifoseria c’è Kylian Mbappé: la presenza del fuoriclasse francese per la sfida interna di sabato contro la Real Sociedad è in forte dubbio. Per il secondo giorno consecutivo, l’ex stella del Paris Saint-Germain ha svolto un lavoro differenziato in palestra, evitando il contatto con il campo. L’obiettivo prioritario dei Blancos è gestire con estrema cautela il ginocchio sinistro del giocatore, ancora non al top della condizione dopo la distorsione rimediata a inizio anno che continua a dare qualche fastidio.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La seduta di rifinitura di domani sarà il giudice supremo: solo allora si saprà se il capocannoniere della Liga potrà essere della partita. La sua eventuale assenza peserebbe come un macigno sulle economie di gioco. Dal rientro in Supercoppa, Mbappé è stato un vero e proprio stakanovista: ha giocato sei partite intere (riposando solo in Coppa contro l’Albacete) segnando a raffica. I numeri sono impietosi per chi dovesse sostituirlo: con 38 centri stagionali, il numero 9 ha firmato il 48% dei 79 gol totali realizzati dalle Merengues. Una dipendenza tecnica quasi totale, evidenziata dalle recenti doppiette rifilate a Monaco, Villarreal e Benfica.

Se l’attacco trema per il francese, l’infermeria regala notizie in chiaroscuro. Preoccupa il giovane difensore Raul Asencio, fermato giovedì da un attacco influenzale ma verosimilmente recuperabile, mentre sono confermate le assenze pesanti del trequartista inglese Jude Bellingham, del centrale brasiliano Eder Militao e dell’esterno Rodrygo. La vera buona notizia per la Casa Blanca è il ritorno di Vinicius Junior: il talento verdeoro, scontata la squalifica che lo ha tenuto fuori contro il Valencia, è pronto a riprendersi la fascia sinistra.