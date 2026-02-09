Real Madrid, Arbeloa incorona Mbappé: erede di CR7 e Re del mondo. Le parole del tecnico spagnolo sulla stella francese

Un’investitura totale, senza mezzi termini. Dopo la vittoria sofferta ma vitale conquistata nella bolgia del “Mestalla” contro il Valencia, Álvaro Arbeloa si è presentato ai microfoni con una certezza assoluta: Kylian Mbappé siede oggi, indiscutibilmente, sul trono del calcio mondiale. Il tecnico dei Blancos ha voluto celebrare l’impatto devastante del fuoriclasse transalpino, autore della rete del definitivo 2-0 nei minuti di recupero che ha chiuso i conti di una sfida spigolosa e complicata. Con questo sigillo, l’ex stella del PSG ha toccato la mostruosa quota di 38 reti in appena 31 presenze stagionali, numeri che lo rendono per distacco l’elemento più determinante della rosa delle Merengues.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

L’asticella delle aspettative si è alzata ulteriormente quando il discorso è scivolato sul paragone più pesante che esista alla “Casa Blanca”: quello con Cristiano Ronaldo. Sebbene le statistiche totali siano ancora distanti — il fenomeno portoghese ha lasciato Madrid con l’irreale score di 451 gol in 438 partite, mentre Mbappé viaggia attualmente a quota 82 centri in 90 gare — Arbeloa vede nel suo numero 9 l’unico erede capace di tentare l’impossibile. «Quello che ha fatto Cristiano sembrava opera di un extraterrestre, qualcosa di irraggiungibile», ha spiegato l’allenatore spagnolo, «ma Kylian possiede la qualità necessaria per seguire le sue orme. Se c’è qualcuno al mondo che può riuscirci, quello è proprio lui».

Sul campo, i tre punti d’oro permettono ai Madrileni di rispondere al successo dei rivali del Barcellona sul Maiorca. Dopo che il terzino Álvaro Carreras aveva sbloccato il match nella ripresa con un gol “alla Marcelo”, la firma finale di Mbappé ha garantito alla squadra di rimanere a una sola lunghezza di distanza dai Catalani nella corsa al titolo della Liga. La caccia è aperta, guidata da colui che Arbeloa non esita a definire il migliore del pianeta.