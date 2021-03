Allo stadio Alfredo Di Stefano, il match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/2021 tra Real Madrid e Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Di Stefano”, Real Madrid e Atalanta si affrontano nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League 2020/21.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Real Madrid Atalanta 0-0 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio Rotola il pallone a Valdebebas, primo possesso per l’Atalanta.

3′ Muriel si allarga sulla sinistra, arriva sul fondo e mette al centro premiando l’inserimento di Gosens che non colpisce bene, facile per Courtois.

5′ Rispetto alla formazione annunciata, il Real Madrid si schiera con un 3-4-1-2 con Vazquez e Mendy a tutta fascia e Valverde dietro le punte.

7′ Pressione feroce dell’Atalanta in queste prime battute di gara; il Real fatica ad uscire.

9′ Contatto al limite dell’area tra Vinicius e Toloi; per l’arbitro non c’è niente.

16′ Corner per la Dea, il pallone rimane vagante in area e diventa buono per Djimsiti per calcia ma spedisce alto.

20′ Contropiede rapido del Real che sviluppa da destra a sinistra fino a liberare Benzema al tiro; Toloi in scivolata ribatte.

23′ Ritmo forsennato in campo ma nessuna delle due squadre riesce ad arrivare pericolosamente al tiro.

27′ Ripartenza fulminea del Real orchestrata da Vinicius che chiede ed ottiene il triangolo a Benzema e va al tiro dal dischetto del rigore ma trova sulla sua strada Djimsiti in spaccata.

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Real Madrid Atalanta 0-0: risultato e tabellino

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema, Vinicius Jr. All. Zinedine Zidane.

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Pasalic, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Muriel. All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Danny Makkelie (NED).