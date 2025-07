Real Madrid, Camavinga fuori dai piani di Xabi Alonso? Il centrocampista può lasciare i Blancos

Real Madrid, Camavinga fuori dai piani di Xabi Alonso? Il tecnico non ha ancora chiarito la posizione del centrocampista, che potrebbe lasciare i Blancos

Dopo un’annata lunga e complicata, chiusa con l’eliminazione in semifinale al Mondiale per Club per mano del Paris Saint-Germain, il Real Madrid si concede qualche settimana di pausa. I giocatori sono attesi il 4 agosto a Valdebebas, data scelta da Xabi Alonso per iniziare la nuova stagione. Il tecnico basco, alla prima esperienza sulla panchina dei Blancos, utilizzerà le prime settimane per valutare a fondo l’organico, in particolare le zone di campo dove la concorrenza è più agguerrita.

Una delle situazioni più complesse riguarda Eduardo Camavinga. Assente al Mondiale per Club a causa di un infortunio, il centrocampista francese si presenta ai nastri di partenza senza una collocazione chiara nei piani dell’allenatore. Come riportato da Marca, Alonso non ha ancora deciso né il ruolo né la posizione ottimale per l’ex Rennes, che rischia di pagare la grande abbondanza in mediana. Il Real può contare su elementi come Valverde, Bellingham, Arda Güler e Tchouaméni – quest’ultimo protagonista assoluto nelle ultime settimane – e lo spazio per Camavinga potrebbe ridursi ulteriormente.

La prossima sarà la quinta stagione di Camavinga al Real Madrid, ma le prospettive non sembrano rosee. Per ora il club non considera una sua cessione, ma l’idea che il classe 2002 possa diventare una pedina sacrificabile non è più tabù. Dalla Premier League arrivano segnali d’interesse sempre più insistenti e molto dipenderà dal rendimento estivo del francese e dalla volontà del tecnico.

Il ritiro estivo sarà quindi decisivo per chiarire il futuro del centrocampista. In un Real che dovrà riassestarsi dopo l’addio di Ancelotti e l’arrivo di nuovi equilibri tattici, trovare un posto fisso per Camavinga sarà una delle prime sfide per Alonso. Al momento, il rischio di restare ai margini è concreto. E se non dovessero arrivare segnali incoraggianti entro la fine di agosto, il nome di Camavinga potrebbe scaldare il mercato degli ultimi giorni.