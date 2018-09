Casemiro controcorrente: «Pallone d’Oro? Lo darei a Cristiano Ronaldo»

Interessanti dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid Casemiro sul possibile vincitore del Pallone d’Oro

La nomina del prossimo Pallone d’Oro si avvicina e il mondo del calcio si è spaccato tra chi lo darebbe a Luka Modric e chi invece premierebbe ancora Cristiano Ronaldo. E a sostegno del fuoriclasse della Juventus si schiera a sorpresa Casemiro, centrocampista del Real Madrid e compagno di squadra del croato: «Luka ha fatto un’ottima stagione, ma io lo darei a CR7».

Il brasiliano ai microfoni di Movistar Plus ha poi parlato della vittoria per 3-0 contro la Roma: «Mariano Diaz ha fatto un golazo, sarà un calciatore molto importante per il Real Madrid: aveva voglia di mettere in mostra le sue qualità, si vede che è un grande calciatore. Con la Roma abbiamo creato tante occasioni e abbiamo avuto il controllo totale della gara, contro una squadra che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali di Champions».