Real Madrid, il caso Fran Garcia scuote la Liga! Con Arbeloa è cambiato tutto, cosa sta succedendo al terzino spagnolo

Real Madrid, il caso Fran Garcia sta scuotendo la Liga! Con Arbeloa svolta in negativo, cosa sta accadendo al terzino spagnolo

La gestione tecnica di Álvaro Arbeloa al Real Madrid sta facendo discutere in Spagna, e il caso più eclatante porta il nome di Fran García. La politica del nuovo allenatore, subentrato a Xabi Alonso, è parsa chiara fin dal primo giorno: affidarsi ciecamente ai senatori e ai pesi massimi dello spogliatoio per non perdere il controllo del gruppo. Un approccio che garantisce il posto fisso ai big a prescindere dal rendimento attuale (come dimostra il caso di Mbappé, apparso quasi in “vacanza” nelle ultime due settimane), ma che sta mietendo vittime tra i giocatori meno mediatici. Ecco cosa scrive Sport.

La beffa del mercato invernale

Il terzino sinistro spagnolo è rimasto letteralmente intrappolato. A gennaio, Andoni Iraola, suo ex mentore ai tempi del Rayo Vallecano, aveva bussato alla porta della Casa Blanca per portarlo in Premier League, al Bournemouth. Arbeloa si è opposto fermamente alla cessione, bloccando il trasferimento. Eppure, da quel momento, Fran García è stato relegato ai margini del progetto: su dieci partite della nuova gestione tecnica, lo spagnolo è rimasto a guardare in panchina per ben nove gare consecutive.

L’illusione in Coppa e il sorpasso dei giovani

L’unica presenza risale al debutto di Arbeloa, in Coppa contro l’Albacete lo scorso 14 gennaio. In quell’occasione, il tecnico lanciò dal primo minuto anche i giovani Cestero e David Jiménez del Castilla, preferendoli a calibri come Camavinga, Alaba e Carvajal. Il paradosso è che, da quel giorno, persino i giovanissimi hanno trovato ulteriore spazio (Cestero in tre occasioni, Jiménez titolare a Valencia), mentre Fran García non ha più visto il campo per un solo minuto.

Il confronto con l’era Xabi Alonso

A rendere la situazione ancora più amara è la gestione delle rotazioni. Per far rifiatare Carreras a sinistra, Arbeloa ha preferito adattare Camavinga nel ruolo di terzino contro il Monaco in Champions e contro il Rayo Vallecano, ignorando totalmente Fran García. Un netto passo indietro rispetto alla precedente gestione di Xabi Alonso, che in 28 panchine aveva concesso all’esterno mancino 11 presenze (di cui 6 da titolare). Arbeloa, che a parole si erge a paladino della cantera, nei fatti ha appena voltato le spalle a uno dei suoi prodotti.