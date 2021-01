Real Madrid, che disfatta: fuori dalla Coppa contro una squadra di Serie C

Altro che Bayern Monaco: Real Madrid eliminato in Coppa del Re da una squadra di terza divisione

Clamoroso scivolone del Real Madrid in Coppa del Re. Nei sedicesimi della competizione spagnola i Blancos cadono fuori casa contro l’Alcoyano, squadra che milita in Serie C. La squadra di Zidane parte con diverse assenze ma giocatori di assoluto valore, da Valverde a Isco, da Vinicius a Vazquez, da Militao a Casemiro.

La sblocca Militao a fine primo tempo, poi la debacle: Solbes fa 1-1 al minuto 80, si va ai supplementari e i padroni di casa restano in dieci uomini a causa del rosso a Olivan. Assedio Madrid, che chiuderà con 28 tiri di cui 13 in porta. Stregata. Nel finale di match la beffa: al minuto 115 Juan Antonio Casanova Vidal porta incredibilmente avanti i suoi, firmando un 2-1 che rimarrà nella storia. Real Madrid eliminato, Zidane di nuovo in bilico. Apoteosi, invece, per la compagine di Alcoy, in provincia di Alicante.