Real Madrid, Courtois: «Pallone d'oro? Se non lo vince Benzema faccio qualcosa di brutto...»

Il portiere del Real Madrid Courtois ha parlato di Benzema e della possibilità del francese di vincerei il Pallone d’oro

Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, ai microfoni di Prime Video ha parlato della possibilità di Karim Benzema di vincere il prossimo Pallone d’oro.

LE PAROLE – «È il miglior attaccante del mondo. Va a vincere il Pallone d’oro. È importante averlo in squadra e non contro. Se non lo vince quest’anno faccio qualcosa di brutto (ride ndr)».