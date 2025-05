La certezza di Del Bosque: «Ancelotti un esempio per loro, sarà difficile per il suo successore»

Dopo l’ufficialità dell’addio al Real Madrd di Carlo Ancelotti, Vicente del Bosque ex CT della Spagna ha elogiato il collega italiano ad un evento promosso de La Liga.

PAROLE – «Sarà difficile per chi verrà dopo di lui. È un esempio di conoscenza calcistica e, soprattutto, di uno spogliatoio ben coordinato. E ci è riuscito attraverso un percorso fantastico. Sarà difficile per chi verrà dopo di lui»

BRASILE – «Una squadra e una nazionale hanno alcune cose in comune. Nella vita quotidiana, c’è più contatto con i giocatori di una squadra e meno con quelli della nazionale, ma alla fine è un allenatore credibile per i giocatori».

YAMAL – «Sta dimostrando un comportamento straordinario come calciatore e anche come persona. Titolare nel 2010? Ha giocato molto bene nella squadra che ha vinto l’Europeo. Sarebbe stato anche per quella un giocatore importante, non ne ho dubbi, anche a 17 ann».