Real Madrid in ansia per Mbappé: problema alla caviglia e dubbi sulla Nazionale francese - Calcio News 24

Allarme Real Madrid: Mbappé lascia il campo per un infortunio alla caviglia, in dubbio la convocazione con la Francia

Momenti di preoccupazione al Santiago Bernabéu durante la vittoria del Real Madrid per 3-1 contro il Villarreal. La serata, che sembrava perfetta per i blancos, si è trasformata in un campanello d’allarme quando Kylian Mbappé, attaccante francese classe 1998 e stella assoluta del club madrileno, è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema alla caviglia destra.

L’infortunio durante Real Madrid-Villarreal

Dopo aver siglato il terzo gol della squadra, Mbappé si è accasciato a terra vicino al cerchio di centrocampo, visibilmente dolorante. Lo staff medico del Real Madrid è intervenuto immediatamente, accompagnando il giocatore fuori dal terreno di gioco. Al minuto 83, l’allenatore Xabi Alonso, ha deciso di sostituirlo con il brasiliano Rodrygo, attaccante classe 2001 considerato uno dei giovani più promettenti del calcio mondiale.

Preoccupazioni per la Francia di Deschamps

L’infortunio non desta apprensione soltanto in casa Real Madrid. Anche la Nazionale francese, guidata da Didier Deschamps, ex centrocampista campione del mondo nel 1998 e commissario tecnico dei Bleus dal 2012, osserva con attenzione la situazione. La Francia si radunerà a Clairefontaine già lunedì per preparare le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali 2026: il 10 ottobre contro l’Azerbaigian e il 13 ottobre in trasferta in Islanda.

Al momento non è stata comunicata l’entità precisa dell’infortunio, ma lo staff medico valuterà Mbappé nei prossimi giorni. L’auspicio, sia per il Real Madrid che per la Francia, è che si tratti soltanto di un colpo e non di un problema più serio.