L’infortunio di Karim Benzema dovrebbe, con ogni probabilità, fargli saltare la partita di Champions tra Real Madrid e Inter

Uscito nel corso del primo tempo della partita di ieri, Karim Benzema non dovrebbe recuperare in tempo per la partita di Champions League tra Real Madrid e Inter.

Come riporta AS, sono in programma domani ulteriori esami, ma la sua assenza è pressoché certa.