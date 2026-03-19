Real Madrid, allarme Courtois: lesione al quadricipite e un mese e mezzo di stop. Niente Bayern per il portiere belga

Real Madrid, tegola Courtois: lesione al quadricipite e stop di almeno 40 giorni. Salta la doppia sfida col Bayern Monaco

È un infortunio pesante quello che ha colpito Thibaut Courtois durante la vittoria per 2‑1 del Real Madrid sul campo del Manchester City in Champions League. Il portiere belga, costretto a lasciare il campo all’intervallo per un problema muscolare alla gamba destra e sostituito da Lunin, si è sottoposto agli esami nelle ore successive: la diagnosi ha confermato i timori della vigilia.

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Lesione al quadricipite: stop di almeno un mese e mezzo

Come comunicato dal Real Madrid, Courtois ha riportato una lesione muscolare al quadricipite destro. Secondo Cadena Cope, le prime valutazioni dello staff medico stimano un’assenza di circa sei settimane. Una tempistica che lo esclude automaticamente dalla doppia sfida dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco: l’andata è in programma il 7 aprile al Bernabéu, il ritorno il 15 aprile all’Allianz Arena.

Le partite che salterà e la possibile data del rientro

L’infortunio terrà Courtois lontano dai campi anche in Liga: il belga non sarà disponibile per il derby contro l’Atletico Madrid e per le successive gare contro Maiorca, Girona, Betis Siviglia e Alavés. Nella migliore delle ipotesi, il suo rientro potrebbe avvenire a inizio maggio, in occasione di Real Madrid‑Espanyol del 3 maggio, oppure per il possibile scontro decisivo per la Liga contro il Barcellona del 10 maggio.

Oltre agli impegni con il club, Courtois dovrà rinunciare anche alle convocazioni della nazionale belga previste per fine marzo.

Un nuovo stop che complica la stagione del portiere e costringe il Real Madrid a fare nuovamente affidamento su Lunin nel momento più caldo dell’anno.