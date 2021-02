Real Madrid, Dani Carvajal salterà per infortunio la sfida valevole gli ottavi di Champions League contro l’Atalanta. Gasperini sorride

Secondo quanto riportato da AS, il Real Madrid dovrà fare a meno di Dani Carvajal per la sfida di Champions in programma mercoledì 24 febbraio a Bergamo contro l’Atalanta valevole gli ottavi di finale di Champions League.

Un’assenza importante per il Real Madrid che nella giornata di ieri ha superato il Valencia per 2-0 grazie ai gol di Benzema e Kroos.