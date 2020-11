Real Madrid Inter è anche Valverde vs Barella, il nuovo che avanza a duello

Tra i molti duelli di Real Madrid Inter si preannuncia decisamente interessante quello nel cuore del centrocampo tra gli astri nascenti Valverde e Barella

Nell’avvio di stagione turbolento che accomuna Real Madrid e Inter non sono moltissime le note liete per Zinedine Zidane e il quasi ex Antonio Conte. Tra di esse, menzione speciale per Federico Valverde e Nicolò Barella.

Caratteristiche simili accomunano il cagliaritano e l’uruguagio, esempi lucenti di centrocampisti box-to-box. Versatili, dinamici e abili nel palleggio, completi nella più appropriata definizione di giocatori moderni.

La scalata al potere di Barella nelle gerarchie nerazzurre è stata costante. Dai primi dubbi dell’autunno 2019 a una lenta quanto inesorabile progressione che ne ha fatto punto fermo nello scacchiere di Conte. E cardine allo stesso tempo anche della Nazionale di Roberto Mancini.

Giocatore indispensabile e ormai entrato di diritto nel cuore della tifoseria. Insomma, qualche ingenuità e qualche cartellino di troppo sono errori trascurabili se paragonati all’iniezione continua di vivacità e coraggio. Di garra, insomma.

E a proposito di garra, come non collegarsi alle qualità del Pajarito Valverde, di un anno più giovane (’98 contro ’97) rispetto all’italiano. Il Real Madrid ne ha coltivato il talento acerbo sin dal 2016, dopo averlo in realtà bloccato quando era minorenne e si apprestava agli esordi con il Penarol.

Svezzato in Europa nel Castilla da Santiago Solari, il talento di Montevideo affila le sue armi nella stagione in prestito al Deportivo La Coruna prima di tornare alla base. Una Liga da riserva e poi l’esplosione, dirompente nel 2019.

Fino ai giorni nostri, alle tre reti realizzate in questo incipit di campionato e con una titolarità sostanzialmente indiscussa al fianco di Casemiro e Kroos. Di fatto, ora è il Pallone d’Oro Luka Modric a osservare Valverde dalla panchina.

Utilizzato anche da “volante” davanti alla difesa, in realtà l’uruguagio ha bisogno di spazi da attaccare e di avversari da aggredire in pressione. Un motorino perpetuo, esplosivo e insostituibile nei concetti del calcio moderno. Tale e quale al suo alter ego in nerazzurro. Valverde e Barella, il futuro di Real Madrid e Inter è già arrivato.