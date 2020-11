Conte 007, Operazione vendetta: il Real Madrid e quel veto di Sergio Ramos

Antonio Conte affronterà questa sera il Real Madrid da avversario ma nel recente passato era stato molto vicino alla panchina delle Merengues. Era l’autunno del 2018…

Lo stesso Antonio Conte lo ha confermato nella conferenza stampa della vigilia: “Ci sono stati un paio di momenti nei quali sono stato vicino al Real Madrid”. Uno sposalizio che mai si concretizzò anche a causa del famigerato veto imposto da Sergio Ramos con poche, ma efficaci dichiarazioni…

L’episodio incriminato risale a un paio di anni fa, nello specifico al 28 ottobre 2018. Il Real Madrid crolla sotto un pesantissimo 5-1 al Camp Nou, affondando definitivamente le ambizioni di Julen Lopetegui, esonerato per direttissima dopo pochi mesi al Bernabeu.

In quella occasione il fuoriclasse dei Blancos fu incalzato da chi gli chiedeva un parere sul nome dell’attuale tecnico nerazzurro, da più parti indicato come probabile successore. “Il rispetto si conquista, non si impone. Abbiamo vinto tutto con allenatori che già conoscete, alla fine la gestione dello spogliatoio è più importante delle competenze tecniche”.

Un messaggio chiarissimo quello che Sergio Ramos spedì al suo club, alludendo ai metodi certamente più “rudi” del tecnico salentino. Il Real seguì le indicazioni del capitano promuovendo Santiago Solari, sostituito qualche mese dopo dal ritorno dell’amatissimo Zidane.

Antonio Conte, ancora ieri, ha rimarcato che il mancato accordo fu principalmente dovuto a una sua scelta: “La stagione era già iniziata, sarebbe stato difficoltoso subentrare. Era già stata fatta una programmazione dal club e in maniera molto sincera avevo preferito rimandare”.

Verità o mezza verità che sia, stasera il tecnico salentino ha la grande occasione di cogliere la sua personale rivincita. Al cospetto di Sergio Ramos, Florentino Perez e del Real Madrid. Con l’obiettivo di tirare fuori la sua Inter dalle sabbie mobili e al contempo affossare ancor di più i Blancos in Champions League. Agente Conte 007, operazione vendetta.