Real Madrid Juventus, Tudor: «Bisogna essere protagonisti e provare a vincere. Come si vince contro i Blancos? Si deve fare una sola cosa»

A pochi minuti dalla sfida di Champions League fra Real Madrid e Juventus, Igor Tudor ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole.

SULLA PARTITA – «Conta sempre poco il sistema di gioco. Chi pensa che si vince con il sistema non capisce niente, conta fino a una certa. Poi è atteggiamento, cuore dei ragazzi. Bisogna venire ed essere protagonisti, provare a farcela e provare a vincerla. Ci saranno momenti in cui bisognerà subire ma non per 90′. Dobbiamo provare a giocare le nostre carte».

COME FARE MALE AL REAL MADRID – «Vogliamo avere un po' di tutto. Noi pensiamo a noi stessi e la voglia di provare e non godersi lo stadio. Devi venire con la mentalità giusta».