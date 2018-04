Real Madrid-Juventus, Vieri sta con Buffon: «Rigore? 40mila contatti come quello»

Bobo Vieri dalla parte dell’ex compagno di Nazionale, Gigi Buffon, dopo il rigore che ha deciso in negativo Real Madrid-Juventus

Non si spegne l’eco della beffa dopo Real Madrid-Juventus. Il calcio di rigore assegnato dall’arbitro Oliver grida vendetta e sono in tanti in queste ore a schierarsi dalla parte di Gigi Buffon. Tra questi anche Bobo Vieri, che attraverso una Instagram Stories ha detto la sua sull’argomento caldo del momento: «Molto male il risultato della Juventus perché non è passata. Il rigore? Ha ragione Buffon, si può dare o no, ma non è rigore al 100%. Ci sono 40mila contatti a partita come quello, il rigore si dà quando c’è al 100%».

Quel che resta, secondo Vieri, è la bella prestazione: «La Juventus ha fatto una partita impressionante, è stata devastante. Mi dispiace perché una squadra italiana è uscita. Ora tutti forza Roma, perché siamo in semifinale e dobbiamo cercare di andare in finale. Io farò il tifo per i giallorossi come l’ho fatto per i bianconeri».