Real Madrid, rottura totale con Vinicius: fischi e lacrime nel tunnel. Arbeloa lo difende nel caos: cos’è successo dopo il match contro il Levante

È una serata che segna un potenziale punto di non ritorno quella vissuta al “Santiago Bernabéu”. Il popolo Madridista sembra aver definitivamente voltato le spalle al suo numero 7. Durante la sfida di Liga contro il Levante, vinta per 2-0 dalle Merengues, Vinicius Junior è stato il bersaglio di una contestazione feroce e inaspettata. Fischi assordanti e continui hanno accompagnato il talento brasiliano prima, durante e dopo il match, certificando una frattura ambientale che appare oggi insanabile.

🚨 Vinícius Jr was very sad and emotional after hearing the fans boo his name.



Mbappé and Pintus were consoling him. pic.twitter.com/7i3btTg5JH — Madrid Zone (@theMadridZone) January 17, 2026

Le immagini che circolano in queste ore raccontano il dramma umano dell’esterno verdeoro: nel tunnel degli spogliatoi, resosi conto dell’ostilità del proprio pubblico, Vinicius è crollato emotivamente, non riuscendo a trattenere le lacrime di frustrazione. A consolarlo è intervenuto Kylian Mbappé, il fuoriclasse francese autore di una delle due reti (l’altra porta la firma del giovane difensore Raul Asencio) che hanno permesso ai padroni di casa di incamerare tre punti vitali. Il secondo classificato al Pallone d’Oro 2024 paga un profilo estremamente divisivo e un periodo di nervosismo che ha eroso la pazienza dei tifosi, già provati da una stagione turbolenta.

Il clima nella capitale spagnola è infatti incandescente e la contestazione a Vinicius è la punta dell’iceberg. Il Real Madrid sta attraversando una crisi tecnica profonda, culminata con il clamoroso esonero di Xabi Alonso, l’allenatore basco scelto per il dopo-Ancelotti e allontanato dopo la sconfitta in Supercoppa contro gli eterni rivali del Barcellona. Al suo posto è subentrato d’urgenza Alvaro Arbeloa, il quale ha avuto un impatto traumatico venendo eliminato in Copa del Rey dal modesto Albacete.

Proprio il neo-allenatore ha provato a gettare acqua sul fuoco nel post-partita, erigendosi a scudo del suo giocatore. Arbeloa ha ricordato come Vinicius abbia trascinato la squadra sulle spalle fin da bambino, regalando diverse Champions League alla bacheca dei Blancos. “È uno di noi e lo sarà ancora a lungo”, ha sentenziato il tecnico, ribadendo la volontà di lavorare per recuperarlo. Tuttavia, ricucire lo strappo con una tifoseria che vede i catalani scappare in classifica sarà un’impresa ardua.

LEGGI ANCHE: Simeone Vinicius, il battibecco prosegue nel postpartita: le parole del Cholo, quelle di Xabi Alonso e la risposta social del brasiliano!