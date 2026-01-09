Simeone Vinicius, il battibecco prosegue nel postpartita: le parole del Cholo, quelle di Xabi Alonso e la risposta social del brasiliano!

Simeone Vinicius, il battibecco prosegue nel postpartita: le parole del Cholo, di Xabi Alonso e la risposta del brasiliano! Ecco cos’hanno detto

Il derby di Madrid è una miccia sempre pronta a esplodere, indipendentemente dalla latitudine a cui si gioca. Nella calda cornice di Gedda, in Arabia Saudita, la semifinale di Supercoppa Spagnola ha visto trionfare il Real Madrid sull’Atletico Madrid per 2-1. Le reti decisive siglate da Federico Valverde, instancabile tuttocampista uruguaiano, e da Rodrygo, funambolo dell’attacco Merengue, hanno reso vano il gol della speranza firmato dal gigante norvegese Alexander Sorloth. Tuttavia, la cronaca sportiva del match è passata in secondo piano di fronte a un feroce scontro verbale che ha infiammato la panchina dei Colchoneros al momento del cambio di Vinicius Jr.

Protagonista della discordia è stato Diego Simeone: il focoso tecnico argentino, noto per il suo temperamento sanguigno, ha ingaggiato un duello rusticano con il fuoriclasse brasiliano. Le telecamere a bordo campo hanno catturato una frase velenosa rivolta dal Cholo all’avversario: «Vini, Vini… Florentino ti caccerà, ricordati che te l’avevo detto!». Una provocazione chirurgica, studiata per destabilizzare il numero 7 insinuando il dubbio che il presidente Florentino Pérez possa sacrificarlo nelle future strategie di mercato della Casa Blanca.

Il post-partita è diventato un terzo tempo incandescente. Simeone ha provato a minimizzare, appellandosi al codice non scritto del “ciò che succede in campo, resta in campo”, pur ribadendo di aver espresso una sensazione percepita dall’esterno. La replica di Vinicius è arrivata via social, pungente e sintetica, sottolineando l’ennesima sconfitta del rivale in una gara a eliminazione diretta. A chiudere il cerchio ci ha pensato Xabi Alonso: l’elegante allenatore dei Blancos ha condannato fermamente l’accaduto, definendo le parole del collega argentino sgradevoli e decisamente oltre il limite del rispetto sportivo, blindando di fatto il suo campione dalle insinuazioni velenose dei cugini cittadini.

SIMEONE – «Non ho niente da dire. Fin dall’inizio della mia carriera da giocatore ho sempre detto che quello che succede in campo resta lì. Nutro molto rispetto per Carvajal e per tutti i giocatori del Real Madrid. E ho detto chiaramente come appare dall’esterno».

IL MESSAGGIO DI VINICIUS – «Simeone ha perso un’altra partita a eliminazione diretta».

LE PAROLE DI XABI ALONSO – «Ho sentito quello che Simeone ha detto a Vinicius e non mi è piaciuto. Non si può parlare così, certe cose oltrepassano il limite».