Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà…». Clamoroso battibecco durante Atletico Madrid Real Madrid, la ricostruzione

Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà…». Battibecco andato in scena durante Atletico Madrid Real Madrid, cos’è successo

Il derby di Madrid non è mai una partita banale, ma quello andato in scena poche ore fa, valevole per la semifinale del quadrangolare, ha lasciato strascichi polemici che vanno ben oltre il risultato del campo. Se il tabellone recita 1-2 per il Real Madrid (gol di Valverde e Rodrygo contro l’inutile rete di Sørloth), a tenere banco sui media spagnoli è un clamoroso retroscena che vede protagonisti due dei personaggi più vulcanici della Liga: Diego Simeone e Vinicius Jr. Durante le fasi più concitate del match, le telecamere e i microfoni a bordo campo hanno catturato uno scambio di battute velenoso tra la panchina dei Colchoneros e il fuoriclasse brasiliano.

La frase shock del “Cholo”

Diego Simeone ha preso di mira l’esterno avversario. In un momento di tensione, il Cholo si è rivolto direttamente a Vinicius con una frase destinata a far discutere a lungo: «Vini, Vini… Florentino ti caccerà, ricordati che te l’avevo detto!».

Una provocazione chirurgica, mirata a destabilizzare il numero 7 del Real Madrid toccando un tasto dolente: il rapporto con la dirigenza e il futuro all’interno del club. Citando Florentino Pérez, presidente dei Blancos, Simeone ha insinuato il dubbio di un imminente addio del brasiliano, forse sacrificabile in nome delle nuove strategie di mercato (o per far spazio ad altre stelle) della Casa Blanca.

Nervosismo in campo e in panchina

Le parole di Simeone sembrano aver colpito nel segno, o quantomeno contribuito a surriscaldare gli animi. Vinicius Jr ha vissuto una serata complicata, culminata con un’ammonizione ricevuta mentre sedeva in panchina per condotta antisportiva. Il tentativo di trash talking dell’allenatore dell’Atletico non ha però evitato la sconfitta ai suoi: il Real vola in finale contro il Barcellona, ma l’eco di quella “profezia” su Florentino Perez continuerà a risuonare nell’ambiente madrileno nei prossimi giorni.