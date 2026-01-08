Atletico Madrid Real Madrid 1-2: Valverde e Rodrygo staccano il pass per la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col Barcellona

Atletico Madrid Real Madrid 1-2: Valverde e Rodrygo valgono la finale di Supercoppa! Sarà Clasico col Barcellona, come è andata

Il derby di Madrid non è mai un’amichevole, nemmeno quando in palio c’è l’accesso alla finale di un quadrangolare. Al termine di novanta minuti vibranti e ricchi di tensione, il Real Madrid supera per 2-1 i cugini dell’Atletico Madrid, staccando il pass per l’atto conclusivo della competizione dove troverà ad attenderlo l’eterno rivale: il Barcellona. La squadra di Xabi Alonso ha dimostrato maggior cinismo e qualità nei momenti chiave, resistendo al ritorno d’orgoglio degli uomini di Diego Simeone, che ha vissuto la partita con la consueta trance agonistica rimediando anche un cartellino giallo.

Valverde show, Rodrygo raddoppia

La gara si sblocca dopo appena due giri di lancette. Federico Valverde disegna una parabola perfetta su punizione che si insacca nel sette, gelando Oblak. Il Real gestisce, l’Atletico fatica a pungere. Nella ripresa, al 55′, arriva il raddoppio che sembra chiudere i conti: ancora Valverde, questa volta in veste di assist-man, lancia in profondità Rodrygo. L’attaccante brasiliano non perdona e firma il 2-0 all’angolino.

La reazione dell’Atletico e il finale nervoso

I Colchoneros però non muoiono mai. Tre minuti dopo il raddoppio subito, l’Atletico accorcia le distanze: Alexander Sørloth svetta di testa su assist di Giuliano Simeone e riapre il match. Il finale è un assedio biancorosso, condito da nervosismo (ammonito anche Vinicius dalla panchina), ma la difesa del Real regge l’urto. Marcos Llorente spreca l’occasione del pari e al triplice fischio è festa Blanca.

Ora la finale da sogno

Con questo successo, il Real Madrid raggiunge in finale il Barcellona, che ieri aveva demolito l’Athletic Bilbao con un sonoro 5-0. Il quadrangolare si chiuderà dunque con la partita più attesa al mondo: El Clásico. Una sfida che promette scintille e spettacolo per assegnare il trofeo.