Real Madrid: l’importanza di Toni Kroos nella manovra

Toni Kroos è tornato ad alti livelli dopo un’annata difficile. I suoi abbassamenti consentono un avvio di azione pulito al Real Madrid

Dopo un inizio titubante, il Real Madrid si trova forse nel miglior momento della stagione. Nello specifico, Toni Kroos è tornato determinante, di fatto è il principale rifinitore della squadra.

Oltre a questo, è fondamentale per consentire lo sviluppo pulito della manovra e le sovrapposizioni dei terzini. Si vede nella slide sopra. In avvio di azione, si abbassa quasi come terzo di difesa a sinistra. È una mossa che fa spesso, e che consente a Marcelo di poter alzarsi per coprire l’ampiezza.