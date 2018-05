Sarà Cristiano Ronaldo contro Momo Salah, ma la colonna sonora sarà dei Righeira: una curiosità in arrivo dalla finale di Champions League Real Madrid-Liverpool

La finale di Champions League ha moltissimi protagonisti di spessore. Si va da Cristiano Ronaldo a Mohamed Salah passando anche da Roberto Firmino o Karim Benzema, per non parlare di Zinedine Zidane o Jurgen Klopp. Ci sono anche altri personaggi che indirettamente fanno parte di Real Madrid-Liverpool, di sicuro quelli che suscitano più scalpore sono i Righeira. Ebbene sì, la finale di Kiev sarà il palcoscenico per un successone del duo musicale torinese formato da Stefano “Michael” Rota e Stefano “Johnson” Righi. I due sono stati sulla cresta dell’onda tra gli Ottanta e i Novanta, soprattutto con “L’Estate Sta Finendo“.

Proprio quella canzone, conosciuta da tutta Italia, è stata utilizzata come coro da tante tifoserie. “Un giorno all’improvviso” è il coro che parte dalla curva del Napoli e non solo, tanto che anche il Liverpool l’ha adottata. Ha cambiato il testo, con nuove frasi in inglese, ma il ritmo rimane lo stesso della hit dei Righeira. I fan del Liverpool lo hanno preso in prestito da quelli del Porto nell’ultima sfida di Champions League e in questa stagione ha portato bene. Lo canteranno anche stasera a Kiev, ormai è una canzone immancabile in casa e fuori. Il Porto, a sua volta, lo aveva preso dai fan del Napoli. Un pezzettino di Italia sarà presente in finale.