Real Madrid Manchester City: gli inseparabili di Champions. 11 incroci in 4 anni, una rivalità epica

Real Madrid Manchester City, una rivalità ormai inseparabile in Champions: undici incroci in quattro anni. Il punto

Thibaut Courtois aveva già capito tutto. “Sappiamo benissimo che venerdì dall’urna uscirà il Manchester City, lo sanno tutti”, aveva scherzato il portiere belga mercoledì sera, subito dopo aver staccato il pass per gli ottavi di finale superando il Benfica ai playoff. Nessun complotto o strana dote da veggente: Courtois ha semplicemente un’ottima memoria storica. E infatti, puntualmente, il sorteggio della Champions League 2025-2026 ha deciso di rimettere di fronte le due superpotenze del calcio europeo.

Le probabilità sfidano la statistica. Questa sfida è ormai diventata a tutti gli effetti il vero e proprio “Clásico” d’Europa. Negli ultimi quattro anni, i due colossi si sono già scontrati la bellezza di nove volte:

• Nelle caldissime semifinali del 2022 e del 2023.

• Nei quarti di finale del 2024.

• Nei playoff del 2025

• Nella recente sesta giornata della fase a girone unico



Con la doppia e imminente sfida degli ottavi di finale, il contatore salirà all’incredibile quota di 11 incroci tra la primavera del 2022 e oggi. Se allarghiamo lo sguardo al 2020 (quando si affrontarono agli ottavi), parliamo di sei scontri diretti nelle ultime sette fasi a eliminazione diretta. Una ricorrenza clamorosa che, secondo i calcoli dell’intelligenza artificiale Perplexity, aveva una probabilità di verificarsi dello 0,038% (praticamente una singola possibilità su 2.575). “Tre cose sono certe nella vita: la morte, le tasse e Manchester City-Real Madrid in Champions”, ha ironizzato sui social l’account ufficiale dei Citizens.



Lo spettacolo perfetto e l’equilibrio totale. Ma c’è un motivo se tutto il mondo calcistico attende questa partita con trepidazione. Emilio Butragueño, leggenda e attuale direttore delle relazioni istituzionali della Casa Blanca, ha sintetizzato bene il sentimento generale: “È curioso ritrovarli ogni singola stagione. Ma ogni volta diamo vita a partite votate prepotentemente all’attacco, spesso con una pioggia di gol. Credo sia in assoluto una delle vetrine più belle che il calcio mondiale possa offrire”.



I numeri, d’altronde, gli danno pienamente ragione. Negli ultimi nove faccia a faccia sono stati segnati ben 34 gol, con una media pazzesca di 3,8 reti a partita. Il picco emotivo resta indubbiamente la semifinale del 2022: il City vince 4-3 all’andata ed è avanti 1-0 al Bernabeu fino al 90′. Poi, accade l’impossibile: doppietta di Rodrygo in 60 secondi e gol qualificazione di Benzema al 95′ ai supplementari. Un copione degno di Hollywood.



A rendere tutto ancora più affascinante è l’equilibrio assoluto tra questi due giganti, che rasenta la perfezione. Nei 15 precedenti totali nella storia della competizione, il bilancio è di totale e pura parità: 5 vittorie per il Real Madrid, 5 vittorie per il Manchester City e 5 pareggi. Anche il computo delle reti è al fotofinish: 26 gol per gli inglesi, 25 per gli spagnoli. Insomma, due anime calcistiche gemelle che, per la gioia dei tifosi, non riescono proprio a stare lontane.