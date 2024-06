Real Madrid, Mbappé: «Sono arrivato nel club dei miei SOGNI»

Le parole di Kylian Mbappé, attaccante francese, dopo il passaggio ufficiale dal PSG al Real Madrid. I dettagli

Dopo il comunicato ufficiale del Real Madrid, Kylian Mbappé ha celebrato il suo passaggio ai blancos tramite un post sul proprio profilo Instagram.

LE PAROLE – «Sono così felice e orgoglioso di unirmi al club dei miei sogni. Real Madrid! Nessuno può capire quanto io sia emozionato in questo momento. Non vedo l’ora di vedervi, madridisti, e grazie per il vostro incredibile supporto. Vai Madrid!».