Real Madrid-Milan, amichevole 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Real Madrid-Milan, partita amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

A quasi vent’anni dalla sua ultima partecipazione, il Milan tornerà a disputare la prestigiosa manifestazione internazionale dedicata a Santiago Bernabeu Yeste, in programma questa sera alle 21, contro i padroni di casa del Real Madrid. Una sfida affascinante e ricca di storia e tradizione tra due delle maggiori protagoniste del calcio europeo, nonché le due principali vincitrici della Champions League, rispettivamente con dodici e sette successi. Giunta alla sua quinta partecipazione, il Milan di Gattuso – protagonista del gol in apertura dell’edizione 1999 – cercherà di dimostrare le buone impressioni suscitate in questa preseason. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Real Madrid-Milan: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Real Madrid-Milan: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Real Madrid-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Qui Real Madrid. Reduce da due vittorie e una sconfitta nell’ultima ICC disputata negli USA, i Blancos, orfani di Cristiano Ronaldo, hanno destato comunque un’ottima impressione. Con più di un occhio alla sfida di Ferragosto nel derby “europeo” con l’Atletico, valido per la Supercoppa UEFA, Lopetegui sembra intenzionato a schierare una squadra molto vicina a quella titolare. Giustificato e probabile assente dal primo minuto il croato Modric, al centro di un intreccio di mercato che vede l’Inter principale protagonista. Spazio allora a Ceballos a centrocampo, insieme a Kross e Isco.

Qui Milan. Reduci anche i rossoneri da una ICC soddisfacente, chiusa con una vittoria e due sconfitte (una ai calci di rigore), Capitan Romagnoli & Co. cercheranno di mantenere alta l’asticella delle buone prestazioni. La formazione titolare non si discosterà molto dalla formazione tipo scesa in campo la stagione appena trascorsa, a parte l’assenza di Bonucci. Spazio, allora, a Cutrone in avanti con Higuain pronto a subentrare nella seconda frazione; anche l’altro neo acquisto Caldara non partirà titolare: al suo posto Musacchio.

REAL MADRID (4-3-3): Navas; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Reguillon; Kroos, Ceballos, Isco; Bale, Benzema, Asensio. Allenatore: Lopetegui

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Calhanoglu, Locatelli, Kessie; Borini, Cutrone, Suso. Allenatore: Gattuso

Real Madrid-Milan: i precedenti del match

Quella che andrà in scena questa sera allo stadio “Santiago Bernabeu” di Madrid tra i padroni di casa del Real e il Milan di Gattuso sarà la sfida numero cinque tra le due squadre nel prestigioso torneo estivo in ricordo del calciatore, allenatore e presidente del Real Madrid dal 1943 al 1978, Santiago Bernaneu Yeste. La manifestazione, ormai diventata un classico del calcio di agosto, è arrivata alla sua 39° edizione, giocata continuativamente dal 1979, anno della sua inaugurazione, con l’unico “buco” del 2014, non disputata. Escluse le finali della prima e quarta edizione – giocate, rispettivamente, da Bayern Monaco e Ajax e Amburgo e Standard Liegi -, sono sempre state le Merengues i principali protagonisti con 36 partecipazioni, di queste 27 volte sono usciti vincitori e in sole 9 occasioni perdenti. Per i rossoneri si tratta della 5° partecipazione: la prima risale all’anno di inaugurazione quando a contendersi il premio erano Bayern Monaco, Ajax, Milan e Real Madrid; in quell’occasione, gli olandesi riuscirono a sconfiggere i rossoneri in semifinale, per poi essere sconfitti nella “finalina” dai padroni di casa. La seconda risale al 1988, quando Donadoni, Mannari e Maldini stesero le Merengues con un netto 3-0. La terza, nel b, vide bissare il successo rossonero, grazie alle reti di Carbone, Van Basten e l’autogol di Hierro. L’ultima, infine, risale al 1999: in quell’anno, i Diavoli Rossi uscirono sconfitti ma a segnare la prima rete fu un certo Rino Gattuso, oggi sulla panchina rossonera; di Orlandini l’altra rete milanista, a chiudere la goleada blanca siglata da Seedorf, Savio, McManaman ed Helguera.

Real Madrid-Milan Streaming: dove vederla in tv

Real Madrid-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta in chiaro sulle frequenze di Canale 5 (canale 505 in HD) e in streaming per pc, smartphone, tablet e smart tv su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite il sito MediasetPlay.