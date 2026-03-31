Real Madrid, Nico Paz e Munoz primi acquisti estivi: ma c’è un effetto domino con Mastantuono! Può andare al Como, svelato il possibile incastro

Real Madrid, Nico Paz e Munoz potrebbero dar vita ad un effetto domino con Mastantuono! C’entra il Como, svelato il possibile incastro

Il Real Madrid è a un passo dal concretizzare una delle operazioni più intelligenti e redditizie dell’intero panorama calcistico europeo. Il club blanco ha ormai deciso di esercitare il diritto di recompra per due dei suoi canteranos più promettenti: Víctor Muñoz e Nico Paz. Entrambi sono esplosi lontano dalle pressioni del Santiago Bernabéu e ora si preparano a rientrare alla base con un valore di mercato letteralmente schizzato alle stelle.

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Si tratta di una manovra che fotografa alla perfezione la lungimirante strategia adottata dalla dirigenza madrilena negli ultimi anni: formare i talenti, lasciarli sviluppare in contesti competitivi esterni e recuperarli nel momento esatto della loro definitiva maturazione.

Víctor Muñoz: la rivelazione dell’Osasuna

La crescita di Víctor Muñoz è stata a dir poco meteorica. A soli 22 anni, l’attaccante ha brillato con la maglia dell’Osasuna, affermandosi come una delle più grandi rivelazioni de LaLiga. Il suo impatto è stato così devastante da valergli la chiamata della Nazionale spagnola, bagnata subito con un gol all’esordio. Le sue prestazioni hanno inevitabilmente attirato le attenzioni di top club come il Barcellona, ma il Real Madrid ha il pieno controllo della situazione: per riportarlo a casa basterà attivare la clausola fissata ad appena 8 milioni di euro.

Nico Paz: la stella del Como in Serie A

Discorso analogo, ma con parametri economici ancora più impressionanti, per Nico Paz. Il centrocampista argentino si è consacrato in via definitiva al Como. Dopo due stagioni giocate su livelli assoluti in Serie A, il suo valore di mercato ha superato la soglia dei 60 milioni di euro, con diverse sirene dalla Premier League pronte a sborsarne fino a 80. Il Real, grazie all’accordo siglato al momento della cessione in Italia, se lo assicurerà per la cifra irrisoria di 9 milioni di euro. Una vera e propria mossa da maestro.

L’effetto domino Mastantuono

Un investimento complessivo di soli 17 milioni per riabbracciare due profili pronti a fare la differenza fin dal primo minuto. Ma c’è di più: per agevolare il rientro di Nico Paz e mantenere ottimi i rapporti diplomatici con il Como, il Real Madrid sta pianificando una mossa a incastro. I Blancos potrebbero infatti girare in prestito al club lariano Franco Mastantuono, un’altra delle grandissime perle del calcio argentino. L’obiettivo è chiaro: fargli ripercorrere le stesse fortunate orme tracciate da Nico Paz, facendolo maturare nel campionato italiano prima del definitivo, grande salto verso Madrid.