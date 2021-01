Real Madrid, parla Zidane: la verità sul futuro di Ramos e Marcelo

Calciomercato Juventus, da Sergio Ramos a Marcelo: Zidane svela il loro futuro in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Real Madrid

L’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Celta Vigo. Le sue dichiarazioni.

MARCELO – «E’ dentro e non prestiamo attenzione a ciò che succede fuori. E’ uno dei ragazzi della squadra».

FUTURO – «Certo che logora questa posizione, ma mi diverto. Non so cosa succederà in futuro, quello che mi faccio è godermi ogni momento».

ALABA – «Siamo già una rosa molto numerosa. Ne abbiamo abbastanza con la partita di domani. Niente di più».

RINNOVI RAMOS, VAZQUEZ E MODRIC – «Vogliamo che venga risolto il prima possibile in tutti e tre i casi. È nell’interesse di tutti, per il nostro bene, che venga risolto rapidamente».