Real Madrid, Perez: «Per Mbappe novità dopo il primo gennaio»

Florentino Perez, presidente del Real Madrid, parla così del possibile arrivo di Kylian Mbappe nella capitale spagnola

«Speriamo che il 1° gennaio tutto si risolva. Avremo novità». Questo è quanto dichiarato a El Debate da Florentino Perez, patron del Real Madrid, in merito al possibile arrivo di Kylian Mbappè nella capitale spagnola a parametro zero.

Il contratto dell’attaccante con il Psg scadrà a fine stagione e le trattative per il rinnovo appaiono ormai in alto mare. In più, le dichiarazioni dello stesso giocatore in merito alla sua volontà di passare ai Blancos lo scorso luglio, fanno pensare che l’affare, alla fine, andrà in porto.