Real Madrid, il problema più grave non è il 4-0 del Psg ma la situazione di Rodrygo. In Brasile si fa riferimento a un grosso problema personale - Calcio News 24

Real Madrid, dove stanno i problemi in casa dei blancos considerando la sconfitta? Le ultime

Madrid, abbiamo un problema. O meglio, Xabi Alonso ne ha uno immediato (dimostrare che il ko al Mondiale per Club è solo un episodio) e un altro di non facile risoluzione, riguardante una della delle stelle. Oggi il Real sembra un club nel caos, alla ricerca di colpevoli e di un senso dopo una delle umiliazioni più cocenti della sua storia recente.

La disfatta per 4-0 contro il PSG ha scoperchiato il vaso di Pandora alla casa Blanca, e in mezzo alla crisi generale emerge un dramma umano e professionale che riassume le difficoltà generali: quello di Rodrygo. L’attaccante brasiliano, messo ai margini del progetto, è ormai a un passo dall’addio, ma dietro la sua esclusione non ci sarebbero solo scelte tecniche, ma un profondo malessere psicologico che si protrae da tempo.

La sua parabola discendente è iniziata con l’arrivo di Kylian Mbappé. Messo in ombra dal nuovo e celebratissimo tridente “BVM” (Bellingham-Vini-Mbappé), Rodrygo ha faticato a trovare il suo spazio, sentendosi l’elemento di troppo. Una frustrazione che aveva anche provato a esorcizzare sui social, aggiungendo la sua “R” a quell’acronimo per non essere dimenticato. La situazione è poi peggiorata con l’arrivo di Xabi Alonso: al Mondiale per Club ha giocato appena 92 minuti, rimanendo in panchina nelle sfide decisive. Un messaggio chiaro da parte del club, che secondo Marca lo ha messo sul mercato con una valutazione di 100 milioni di euro.

Ma la vera notizia, che ricompone il puzzle e getta una luce diversa sulla vicenda, arriva dal Brasile. Secondo il portale UOL, che cita il giornalista Fernando Kallás, Rodrygo starebbe affrontando un «problema di salute mentale» e un vero e proprio «esaurimento professionale» (un classico burnout). Un malessere iniziato già con Ancelotti e che ora sarebbe la vera ragione della sua marginalizzazione. L’Arsenal osserva interessato, ma il futuro di Rodrygo, prima che una questione di mercato, è ora una delicata vicenda personale da risolvere, probabilmente lontano dai riflettori di Madrid. La quotazione di mercato si aggira sui 100 milioni, non propriamente semplice da affermare.