Di Francesco elogia il Real: «Club vincente. Asensio da Pallone d’Oro»

Reduce da un periodo negativo in Serie A, la Roma di Eusebio Di Francesco è attesa domani dalla sfida del Bernabeu contro il Real Madrid: le parole del tecnico giallorosso

Dopo l’exploit della scorsa edizione, la Roma cerca conferme in Champions League: domani i giallorossi saranno ospiti al Bernabeu del Real Madrid campione in carica, Eusebio Di Francesco è pronto per la sfida. Ecco le parole del tecnico ai microfoni di AS: «E’ ancora una squadra fortissima, ha grande qualità con la palla tra i piedi e commettono meno errori rispetto al passato. Sono ancora affamati nonostante le tre Champions League vinte perché hanno una mentalità vincente, come la Juventus in Italia».

Continua Di Francesco, parlando della favorita in Champions League: «Il Liverpool che è arrivato in finale lo scorso anno e che in estate si è rinforzato ancora: lo metto alla pari del Manchester City, che ha il miglior allenatore del mondo». Infine, una battuta sul calciatore che ‘soffierebbe’ ai blancos: «Asensio, potrebbe vincere il Pallone d’Oro in futuro, ne sono sicuro: mi piacerebbe lavorare con lui per la sua giovane età, per le qualità che sta evidenziando e per la capacità che ha di adattarsi in più ruolo».