Real Madrid, Xabi Alonso sempre più in crisi: l’esonero non è da escludere. Sono due i grandi favoriti per la successione. I dettagli

Real Madrid, la sconfitta contro il Celta Vigo conferma le difficoltà degli spagnoli. Per la successione in corsa Zidane e Klopp. Le ultime

Il Celta Vigo ha compiuto l’impresa conquistando il Santiago Bernabéu con una vittoria per 0-2, frutto di una doppietta del giovane talento svedese Williot Swedberg. Si tratta del primo trionfo storico del Celta sul campo del Madrid senza subire gol e del quarto successo consecutivo in trasferta nella Liga. I galiziani, tra l’altro, non vincevano nel feudo blanco da ben 19 incontri.



Per il Real Madrid la serata è stata disastrosa su tutti i fronti: oltre alla sconfitta, la squadra ha chiuso la gara con l’infortunio di Éder Militão e due espulsi, Fran García e Álvaro Carreras. La classifica ora piange: il Barcellona scappa a +4. La squadra di un già discusso Xabi Alonso sta vivendo una crisi profonda: ha vinto solo una delle ultime cinque partite di campionato (quella di Bilbao), collezionando per il resto tre pareggi e la sconfitta interna di ieri. Nello stesso periodo, dalla 12ª giornata, il Barça di Hansi Flick ha fatto l’en plein (5 vittorie su 5), creando il solco. Allargando lo sguardo, la serie negativa del Madrid parla di appena due vittorie negli ultimi sette incontri in tutte le competizioni.

Zidane e Klopp favoriti per la successione

La situazione di Xabi Alonso è critica. Come riporta oggi El Mundo, all’alba si è tenuta una riunione d’emergenza al Bernabéu per discutere il suo futuro. «Dopo opinioni contrastanti, sembra che la sfida contro il Manchester City sarà la sua ultima possibilità. La dirigenza del club ha un occhio al mercato degli allenatori, con Zidane e Klopp come favoriti», scrive il quotidiano spagnolo. Ciò che appare chiaro è che gran parte dello spogliatoio non è contenta o non riesce a connettersi con l’allenatore basco. La frattura tra staff tecnico e squadra sembra ormai un ostacolo insormontabile. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Arbeloa come possibile sostituto.