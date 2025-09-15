Real Madrid, Xabi Alonso: «Legittimo cercare di puntare sempre più in alto. Su Vinicius...» - Calcio News 24

Real Madrid, Xabi Alonso alla vigilia della Champions: «Difendere i nostri interessi è legittimo»

Alla vigilia dell’atteso debutto in Champions League contro il Marsiglia, il tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha parlato in conferenza stampa toccando diversi temi chiave legati al momento del club, sia dentro che fuori dal campo. Tra questi, inevitabilmente, anche la questione arbitrale che negli ultimi giorni ha scaldato gli ambienti madridisti.

Il Real Madrid avrebbe infatti intenzione di presentare un dossier ufficiale alla FIFA, segnalando presunte irregolarità e decisioni discutibili subite in alcune partite di campionato. Sul punto, Alonso ha preso posizione con toni misurati ma fermi: «Difendere i nostri interessi è legittimo. Se il club decide di farlo, è giusto. Ma non deve diventare un tema dominante. La priorità resta il campo».

Il riferimento alla frase pronunciata a San Sebastián («Non fatemi pensare male»), rivolta al direttore di gara Gil Manzano, è stato chiarito dal tecnico stesso: «Si parla con la tensione addosso, a caldo. Ho già detto tutto. Ora la testa è solo sulla Champions. Mi sento tranquillo, sia con gli arbitri spagnoli che con quelli europei».

Sul piano tecnico, Xabi Alonso ha difeso a spada tratta Vinicius, sostituito nel match contro la Real Sociedad: «Non era il momento migliore per attaccare, la partita era complicata, ma Vinicius ha lavorato molto. È pronto, ha energia positiva e domani sarà determinante per noi».

Ovviamente, non poteva mancare un passaggio su Kylian Mbappé, il volto simbolo del nuovo Real Madrid: «Mbappé è un leader, senza alcun dubbio. Ha esperienza, personalità, e trascina il gruppo. Non lo vedo ossessionato dalla Champions, anche se è chiaro che per lui ha un peso speciale. Oggi abbiamo parlato dell’importanza di questa competizione, non della finale di maggio. Lui è parte integrante del progetto, ma con i piedi per terra».

Infine, parole di grande stima per Carvajal, uno dei veterani del gruppo: «Ha lo stesso spirito combattivo di sempre, ma oggi unisce la sua voglia alla maturità. È diventato un riferimento dentro e fuori dal campo. Il Real Madrid ha bisogno di questo tipo di giocatori, di questo nucleo forte».

Con la Champions alle porte, il Real Madrid si presenta con ambizione, compattezza e la volontà di ribadire la sua centralità nel panorama europeo.