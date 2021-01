Real Madrid, Zidane a contatto con un positivo al Covid: è in isolamento

Zinedine Zidane è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e in attesa del risultato del tampone è stato messo in isolamento

Sono ore di attesa e di apprensione in casa Real Madrid. Zinedine Zidane, risultato negativo al test antigienico, è entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19 e, come riportato da La Sexta, è stato messo in isolamento in attesa del risultato del tampone.

Secondo il regolamento de LaLiga, anche se la persona interessata dovesse essere negativa al PCR, deve attendere tre giorni prima di sottoporsi a un nuovo test. E così Zidane potrebbe saltare la trasferta di sabato contro l’Osasuna. Al suo posto, sulla panchina del Real Madrid potrebbe sedersi il suo vice David Bettoni.